FIFA, Fortnite oder Forza - besonders Kinder lieben Videospiele. Der Landkreis Gießen will daher Kindern und Jugendlichen in einem Seminar die andere Seit von Spielen zeigen, etwa: warum Altersfreigaben und Indizierungen von Spielen sinnvoll sind und was gutes oder schlechtes Entertainment ausmacht. Denn in Videospielen liegen laut Landkreis viele Chancen, aber eben auch Risiken und Gefahren.