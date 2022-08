Vier-Tage-Woche in Metallbaufirma

Vier Tage Arbeiten – drei Tage Wochenende. In einer Metallbaufirma in Hessisch Lichtenau hat die Leitung eine Vier-Tage-Woche eingeführt. Mit Erfolg – die Mitarbeiter sind zufriedener und produktiver. Und auch Kunden und Geschäftspartner haben sich an die geänderten Geschäftszeiten gewöhnt. Ein Modell für die Zukunft?