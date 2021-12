Im Prozess um die Auto-Attacke auf den Rosenmontagszug in Volkmarsen hat die Staatsanwaltschaft für den Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordversuchs und Körperverletzung in über 80 Fällen gefordert. In ihrem Plädoyer beschrieb sie ihn als verbittert, boshaft und vereinsamt.