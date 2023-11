Die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine oder die Klimakrise: Jeden Tag prasseln viele harte und negative Nachrichten auf uns ein - übers Fernsehen, das Radio oder soziale Netzwerke wie TikTok oder Instagram. Wir wollen uns natürlich so gut wie möglich informieren, aber zu viele negative Nachrichten können uns auch belasten. Was tun?