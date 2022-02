Vor 40 Jahren: Verheerende Explosion in Bruchköbel

Vor genau 40 Jahren explodierte eine Fabrikhalle der Kosmetikfirma Reinelt in Bruchköbel. Die Detonation war in einem Umkreis von rund 20 Kilometern zu hören. Bei dem Unglück am 9. Februar 1982 starben drei Menschen, 18 wurden zum Teil schwer verletzt.