Obwohl der Skisprung-Weltcup in Willingen auch in diesem Jahr ohne Fans stattfinden wird, gibt es dennoch viel zu tun. An der Mühlenkopfschanze in Willingen laufen jetzt schon die Vorbereitungen auf Hochtouren. Am Donnerstag ist Schanzen-Abnahme, bis dahin muss die Bahn im Anlaufturm gefräst und der Schnee im Auslaufbereich gewalzt sein.