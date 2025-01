Vorfall in Hanau: Laut Ministerium keine Hinweise auf Anschlagspläne

Hessens Innenministerium hat einen Bericht der AfD über einen vereitelten Anschlag in Hanau zurückgewiesen. Ein 33-jähriger Afghane war nach einem verwirrten Auftritt in einem Bürgerbüro in die Psychiatrie gekommen.