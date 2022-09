Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte spielt Eintracht Frankfurt in der Champions League. Am Mittwoch geht es um 18.45 Uhr in Frankfurt los – gegen Sporting Lissabon. hr-Reporter Bernd Arnold fängt die Stimmung bei den Fans am Frankfurter Hauptbahnhof ein und hr-Reporter Christian Adolph ist live im Stadion.