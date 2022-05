Am Mittwochabend ist es so weit – dann steigt das Euroleague-Finale in Sevilla. Über 50.000 Eintrachtfans sind in Sevilla und werden wohl für ein Fußballfest sorgen. Aber auch in Hessen knistert die Spannung und die Hoffnung steigt, den "Pott" nach 42 Jahren wiederzuholen.