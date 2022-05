Am Mittwochabend ist es so weit – dann steigt das Euroleague-Finale in Sevilla. Über 50.000 Eintrachtfans sind in Sevilla und werden wohl für ein Fußballfest sorgen. Aber auch in Hessen knistert die Spannung, wie auch auf dem Markt in Frankfurt-Bornheim oder vor der Alten Oper.