In Lohfelden im Landkreis Kassel wurde der Dr.-Walter-Lübcke-Platz eingeweiht. Er soll an den vor zwei Jahren durch einen Rechtsextremisten ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke erinnern. Lübcke wurde besonders für seine Haltung in der Flüchtlingsfrage deutschlandweit bekannt.