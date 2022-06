Warnstreik am Uniklinikum Gießen-Marburg

Der Konflikt um das Uniklinikum Gießen und Marburg eskaliert. Arbeitnehmervertreter befürchten konkret Outsourcing und Kündigungen. Das Land will das verhindern – doch steckt offenbar in einer Zwickmühle. Jetzt haben die Mitarbeiter in Gießen demonstriert. Dazu ein Gespräch mit Ministerin Angela Dorn (Grüne).