Was die Corona-Warn-App noch bringt

Was die Corona-Warn-App – rote Warnmeldung, doch der Genesenen-Status wird nicht angezeigt. Da kommt die Frage auf, was bringt die aktuelle Corona-Warn-App noch bringt noch? Wie müsste man sie verändern, damit sie wirklich hilft? Und was muss man tun, wenn man gewarnt wird – die hessenschau hat nachgefragt.