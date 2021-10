Was sagen die Bürger zu den Opel-Plänen?

Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass dem Opel-Werk in Rüsselsheim Stellenverlagerungen nach Marokko drohen. Auch von einer Auskopplung des Werks aus der Opel Automobile GmbH ist die Rede. Was sagen die Bürger zu den Plänen?