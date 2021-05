Was von der Pandemie bleibt

Maske tragen, Abstand halten und vielleicht sogar einen großen Bogen um andere machen: In der Pandemie haben wir uns an vieles gewöhnt, das uns vorher seltsam erschien. Wie schnell wird sich unser Verhalten wieder ändern, wenn Corona vorbei ist? Unser Reporter hat sich dazu in Offenbach umgehört.