Was wird aus Gazprom-Töchtern?

Was wird aus den hessischen Gazprom-Töchtern Wingas und Astoria? Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir hat die Wingas-Zentrale in Kassel besucht und versichert, die Gasspeicher seien voll. Am Rande seines Auftritts gab es eine Protestaktion von Aktivisten.