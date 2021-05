Wechselunterricht ab Klasse 7 bis 11 in vielen Kreisen

Jeden Tag vor dem Computer, am Schreibtisch und ohne Mitschüler: Nach der monatelangen Zwangspause vom Präsenzunterricht sind die Klassen 7 bis 11 teilweise zurück in den Klassenraum gekehrt - aber noch nicht überall in Hessen.