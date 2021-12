Nicht alle haben das Glück Weihnachten im familiären Kreis zu feiern. In der Felsberger Fachklinik Böddiger Berg leben Menschen, die gegen ihre Suchtprobleme kämpfen. Doch das Team in der Klinik versucht es ihren Patientinnen und Patienten auch in diesem Jahr so schön wie möglich zu machen.