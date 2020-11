Kein Weihnachtsmarkt, strenge Kontaktbeschränkungen: In der Adventszeit werden die Menschen in diesem Jahr gezwungenermaßen viel Zeit daheim verbringen. Deswegen setzen die Hessen wohl mehr als sonst auf Weihnachtsschmuck: In Deko-Geschäften und Baumschulen ist manches schon vergriffen, der Umsatz ist unerwartet hoch.