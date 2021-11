Weihnachtsmarkt in Bad Homburg startet

Freude in die trübe Corona Zeit, bringen etwas die Weihnachtsmärkte, wenn sie nicht abgesagt wurden. In Bad Homburg ist der Weihnachtsmarkt am Freitag gestartet - unter der verschärften 2G+-Regelung. hr-Reporter Andreas Hieke hat sich dort umgesehen.