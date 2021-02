Weiter Schnee-Ärger in Kassel

Minustemperaturen und Schneemengen hatten die letzte Woche den öffentlichen Nahverkehr in Kassel lahmgelegt. Doch vieles läuft immer noch nicht. Warum benötigt Hessens drittgrößte Stadt so lange, um das Schneechaos in den Griff zu kriegen?