Weitergedreht: Brand in Gärtnerei

Ein Großbrand hatte die Halle des Gartenbaubetriebs Böhmelt in Kassel samt Fahrzeugen und Werkzeugen zerstört. Dennoch hat die Familie nicht aufgegeben und feiert in diesem Jahr das 75. Firmenjubiläum. So geht es dem Familienunternehmen nach dem Brand.