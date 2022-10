Weitergedreht: Die Marienkapelle in Hessisch Lichtenau

Es gibt Dinge, die bedeuten uns einfach ganz viel: für einige in Hessisch Lichtenau ist es die alte Kirchturm-Spitze, die ihnen sehr am Herzen liegt. Wir haben darüber in der hessenschau berichtet, als es vor drei Jahren hieß: "Kirchturmspitze zu verschenken für Selbstabholer". Seitdem hat sich wieder sehr viel verändert - zum Guten.