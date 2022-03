Weitergedreht: Gin in der Kirche

Eine Gin-Brennerei in einer Kirche? Anfangs waren die Menschen in Liebenau-Haueda von dieser Idee nicht gerade begeistert. Doch inzwischen ist das Geschäft mit dem Sankt Albert’s Gin angelaufen. Und an das ehemalige Gotteshaus erinnert drinnen nicht mehr viel.