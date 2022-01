"Weitergedreht": Verkehrsärger in Haiger-Niederroßbach

Die Menschen in Haiger-Niederroßbach (Lahn-Dill) hätten gerne mal wieder Ruhe. Denn täglich brettern LKW durch den Ort, um die Maut zu sparen. Das ist nicht nur laut, sondern auch gefährlich. Eigentlich sollte schon lange was passieren: Ob's so gekommen ist?