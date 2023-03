"Welt-Down-Syndrom-Tag" – Besuch in Darmstadt-Dieburg

In Deutschland leben rund 40.000 Menschen mit Down-Syndrom. Am "Welt-Down-Syndrom-Tag" am Dienstag soll das öffentliche Bewusstsein für diese Menschen gesteigert werden. Die hessenschau hat eine Familie im Landkreis Darmstadt-Dieburg besucht.