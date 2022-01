Neben einem Herren-Wettkampf gibt es in Willingen in diesem Jahr beim Skispringen auch einen für die Damen. Eine echte Premiere. Dabei ist es schon über 100 Jahre her, dass eine Frau über eine Schanze gesprungen ist. Am Freitag ist der erste Qualifikationsdurchgang für die Frauen gestartet. Auch bei den Männern ging es los.