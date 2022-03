Am Dienstag ist Weltfrauentag – ein Tag, an dem auf Missstände für Frauen aufmerksam gemacht wird. Eine Ausstellung am Weltfrauentag bietet der Rheingau-Taunus-Kreis. Dort wird gezeigt, dass nicht nur „Väter“ des Grundgesetzes gab, sondern Frauen besonderen Einfluss hatten.