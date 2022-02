Weltkrebstag – Forschung in Frankfurt

Am Freitag ist der Weltkrebstag. Zu diesem Anlass schauen wir, wie es um die Forschung gegen die oft tödliche Krankheit steht. Am Georg-Speyer-Haus in Frankfurt wird Grundlagenforschung zur Tumorbiologie betrieben. Zusammen mit dem Frankfurt Cancer Institut hat man jetzt einen großen Erfolg für die Darmkrebs-Therapie erzielt.