In vielen hessischen Städten stehen noch Weltkriegsbunker. In den 70er-Jahren versuchet man die Bunker zu sprengen oder abzureißen – und scheiterte oft an der Bausubstanz. Danach entdeckte man die Räume als Probenräume für Musiker und Künstler. Heute, in Zeiten der Wohnungsnot, werden einige zu Wohnbunkern aufgehübscht.