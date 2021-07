Frankfurt ist künftig um einen Besuchermagneten reicher: Die Euro-Bike, die größte Fahrrad-Messe der Welt, kommt in die Mainmetropole. Sie soll dann doppelt so viele Besucherinnen und Besucher anlocken wie an ihrem alten Standort am Bodensee. Eine kleine Genugtuung nach dem IAA-Weggang.