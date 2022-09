Jedes 5. Kind bundesweit spricht nur in der Kita Deutsch. In Sprachkitas werden diese Kinder besonders gefördert, doch das Programm dafür läuft zum Jahresende aus. In der Kita Kleiner Bär in Kassel hoffen die Erzieherinnen, dass sie ihre wichtige Arbeit weiter führen können. Denn ohne Sprache keine Chancengleichheit Teil 4 der hessenschau-Serie „Brennpunkt Kita - was brauchen unsere Familien?“