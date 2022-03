Fast jeder queere Jugendliche erlebt Probleme beim Coming Out. Das sagt die Frankfurter Aidshilfe, die sich um queere Jugendarbeit kümmert. Es ist sogar so schlimm, dass Schutzräume gebraucht werden. In Frankfurt gibt es jetzt hessenweit die ersten Queer-WGs – dorthin flüchten Jugendliche, die nach dem Coming-Out zuhause massive Probleme erleben.