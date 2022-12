7 Tage-Reporterin Daniela Möllenkamp hat selbst einen Bruder, der seit seiner Kindheit stottert. Jetzt will sie wissen, was Stottern mit einem macht und wie man lernt, damit umzugehen. Gemeinsam mit hr-Reporterin Anna Barkowski verbringt sie eine Woche unter Stotterern in Bad Emstal bei Kassel.