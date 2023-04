Wer sich für Astronomie interessiert, der ist in der Orangerie in Kassel genau richtig. Oder besser gesagt: war richtig. Denn im Moment steht in den Sternen, wann die wieder öffnet. Vieles dort ist einfach veraltet. Zum einen die Ausstellungsstücke, zum anderen die Museums-Anlage. Wie geht es dort weiter? Die hessenschau hat nachgefragt.