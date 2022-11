Das erste Deutschland-Spiel bei der umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist mit einer Niederlage ausgegangen. Aus Kritik an Gastgeberland Katar und der FIFA haben viele Menschen in Hessen das Spiel gar nicht erst geschaut. Public Viewing Veranstaltungen gab es nur wenige, stattdessen einzelne Gegenaktionen aus Protest - zum Beispiel in Gießen.