Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde. Entwickelt wird sie vor allem in den USA. Aber auch in Hessen gibt es Unternehmen, die eigene KI entwickeln. Ein Beispiel aus einer Schule in Friedberg (Wetterau) - dort lernen Schülerinnen und Schüler das Lesen mit künstlicher Intelligenz aus Hessen.