Wie wird Fasching in Hessen?

Bald beginnt die fünfte Jahreszeit – der Fasching in Hessen beginnt am 11. November. Ob und wie Fasching gefeiert werden kann, ist in Zeiten von Corona noch weiter unklar. Die Vereine hoffen auf Antwort aus den Gesundheitsämtern – und die hoffen auf Vorgaben der Politik.