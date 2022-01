Wintersonne in Hessen

Auch wenn es in weiten Teilen Hessens am Donnerstag ziemlich grau war, konnte man in den vergangenen Tagen doch ein paar schöne Sonnenmomente erleben. Und die sorgten für schöne Bilder, vor allem wenn die Sonne untergeht. Wir haben unsere Kamerateams deshalb für ein paar sonnige Aufnahmen herausgeschickt.