Rund zwölf Milliarden Euro geben die Deutschen für Bio-Lebensmittel im Jahr aus. Auch der Anteil der Bio-Höfe in Deutschland wächst stetig. In Hessen werden inzwischen fast 15 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen ökologisch bewirtschaftet. Damit ist das Bundesland Spitzenreiter in Deutschland. Bio boomt, aber warum?