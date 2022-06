Es klappert die Mühle am rauschenden Bach – und am Pfingstmontag öffnet sie ihre Türen! Der Deutsche Mühlentag wird gefeiert und bietet einen Blick hinter die Kulissen. Denn wie im Märchen oder in Wanderliedern beschrieben – so sehen Mühlen heute nicht mehr aus. Welche Sorgen und Nöte haben Mühlenbetreiber für die kommende Zeit?