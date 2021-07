Bislang konnte man in vielen Berufen nur auf dem Land wohnen, wenn man bereit war in die Stadt zu pendeln. Durch Digitalisierung und Homeoffice hat sich das geändert. Wohnen auf dem Land wird für viele attraktiver. In Lauterbach bescherte das im letzten Jahr ein Plus von rund 400 Einwohnern. Auch Feldatal hat Einwohner dazu gewonnen.