Wohnen in einer Mehrgenerationen-WG in Kassel

In Würde und selbstbestimmt altern. Das schreibt sich das GiA-Haus (Gemeinsam im Alter) in Kassel auf die Fahne. Kurz nach Einzug im September 2017 haben wir die Bewohnerinnen und Bewohner besucht. Heute hat das Haus sein 5-jähriges Jubiläum. Wir schauen in einem Weitergedreht, wie es sich entwickelt hat.