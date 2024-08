Wer an Wohnungsnot in Hessen denkt, ist schnell bei Frankfurt. Aber auch wer in Kassel eine Wohnung sucht, hat es immer schwerer, besonders wenn man nicht viel Geld verdient. Deswegen gibt die Stadt in diesem Jahr zwei Millionen Euro aus, um mehr Sozialwohnungen zu schaffen. Aber die Umsetzung stößt auf Kritik.