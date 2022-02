Mitten am helllichten Tag läuft ein Wolf durch Ober-Ofleiden. Das zeigt ein Video, das eine Anwohnerin gemacht hat und das seitdem durch die sozialen Medien geistert und per Whatsapp verbreitet wird. Jetzt bestätigte das Hessische Wolfsmanagement, dass es sich tatsächlich um einen Wolf handelt. Was bedeutet das für die Anwohner?