Zwei Jahre Corona: Wie ist die Lage auf der Intensivstation in Wiesbaden?

Auch nach zwei Jahren Pandemie hat sich mit Blick auf die hohe Belastung in Pflegeberufen wenig getan, sagen die Gewerkschaften. Wir haben uns an den Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden ein Bild davon gemacht, wie es momentan auf einer Intensivstation aussieht.