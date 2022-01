Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Ein #Arzt steht wegen Verbrechen in Syrien vor einem deutschen Gericht. Ein außergewöhnlicher Fall. Möglich macht es das #Weltrechtsprizip. Alaa M. soll als Arzt in #Syrien Regime-Gegner gefoltert und getötet haben. 2015 kam er nach Nordhessen und praktizierte dort als Arzt. Erst 2020 kam es zu einer Festnahme, nachdem sich Zeugen unter anderem in den Medien zu Wort gemeldet hatten. Seit heute muss sich Alaa M. vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt den Fragen der Anklage stellen. Aber was ist passiert? Wieso steht Alaa M. vor einem deutschen Gericht? Und wie funktioniert das Weltrechtsprinzip? Wir sprechen mit Amnesty International und schauen auf den Prozess in Frankfurt.