Brot, Salat, Fleisch, Gemüse und Soße, fertig ist der Döner Kebab. Auch in Hessen sehr beliebt, doch es ziehen schwarze Wolken auf. Mittlerweile kostet der Döner in Hessen durchschnittlich 7,90 Euro. Doch, warum ist der so teuer geworden? Liegt es tatsächlich an den gestiegenen Lebensmittelpreisen? Liegt's an den Lohnkosten? Oder machen sich die Dönerbudenbesitzer die Taschen voll? Und wo gibt es in Hessen den günstigsten Döner? All das ist heute DAS THEMA der hessenschau auf YouTube, Deinen exklusiven News aus Hessen.