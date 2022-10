Höhenrettung: So trainieren die Spezialkräfte der Frankfurter Feuerwehr I hessenschau DAS THEMA

Hoch, höher, Höhenretter! Diese Spezialkräfte kommen dort zum Einsatz, wo die #Feuerwehr an ihre Grenzen stößt. Frankfurts #Höhenretter gehören zu den Besten in ganz Deutschland. Und nicht nur das: Einer von ihnen ist sogar bundesweit der Schnellste. Max Mittelbach hat, bei den Deutschen-Höhenrettungs-Meisterschaftenn in Düsseldorf, Gold im „Speed-Klettern“ geholt. Das Frankfurter Team ist jetzt sogar insgesamt deutscher Vize-Meister. Glückwunsch!