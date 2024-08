Selbstbedienungskassen sehen wir jetzt öfter in den Geschäften: Statt in der Schlange zu stehen, kann man den Einkauf schnell selbst scannen und am Terminal auch gleich bezahlen. Doch was passiert, wenn man statt des Fernsehers eine Zitrone einscannt? Lädt die Selbstbedienungskasse nicht zum Betrug ein? Und: Wenn die Kunden vermehrt die SB-Kassen nutzen, was passiert dann mit den Kassiererinnen und Kassierern? Das alles seht ihr bei DAS THEMA, euren exklusiven YouTube-News, aus Hessen.